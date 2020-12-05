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В Украине выздоровевших от COVID-19 снова больше, чем заболевших

Новина українською → Киев, Суббота 05 декабря 2020 08:33
В Украине выздоровевших от COVID-19 снова больше, чем заболевших Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине снова наблюдается положительная динамика по коронавирусу. За минувшие сутки от коронавируса поправились больше людей, чем заболели.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, которые опубликовал глава ведомства Максим Степанов на странице в Facebook.

Так, за вчера лабораторные центры подтвердили 13 825 новых случаев коронавируса, а выздоровевших от COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировали - 14 724.

Напомним, до этого такая динамика наблюдалась в четверг и среду. На протяжении двух дней в Украине количество выздоровевших превышало количество новых больных.

Также РБК-Украина писало, что в мире зарегистрировали наибольшее количество новых случаев COVID-19 с начала пандемии. За сутки коронавирус диагностировали у более 680 тысяч жителей планеты.

Добавим, за четверг в Украине снова зарегистрировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса. До этой отметки количество новых больных не доходило почти неделю.

Кроме того, стало известно, когда Украина получит вакцину от коронавируса. В Минздраве назвали ориентировочные сроки первых поставок препарата.

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