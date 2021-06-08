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В Украине зафиксировали 1 602 новых COVID-случаев

Автор: Инна Собора

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 602 новых случая коронавируса. При этом только в Киеве обнаружили 700 новых заражений.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, в Запорожской области - 92 новых случая, в Киевской - 79, Донецкой - 73, а также в Харьковской - 66.

Всего за минувшие сутки госпитализировано - 483 человека, летальных случаев - 118. Болезнь одолел 6 751 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 33 355 человек, методом ИФА – 10 821 человек, экспресс-тестами – 13 380 человек.

РБК-Украина писало, что за 6 июня по стране выявили 535 новых случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины изменил критерии установления "зеленой зоны" карантина. На сегодня только четыре региона соответствуют "зеленой зоне"

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