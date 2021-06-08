В Украине зафиксировали 1 602 новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1 602 новых случая коронавируса. При этом только в Киеве обнаружили 700 новых заражений.

Кроме того, в Запорожской области - 92 новых случая, в Киевской - 79, Донецкой - 73, а также в Харьковской - 66.

Всего за минувшие сутки госпитализировано - 483 человека, летальных случаев - 118. Болезнь одолел 6 751 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 33 355 человек, методом ИФА – 10 821 человек, экспресс-тестами – 13 380 человек.