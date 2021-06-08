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В Україні зафіксували 1 602 нових COVID-випадків

Автор: Инна Собора

В Україні за минулу добу зафіксували 1 602 нових випадки коронавіруса. При цьому тільки в Києві виявили 700 нових заражень.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Крім того, у Запорізькій області - 92 нові випадки, у Київській - 79, Донецькій - 73, а також у Харківській - 66.

Всього за минулу добу госпіталізовано - 483 особи, летальних випадків - 118. Хворобу здолала 6 751 особа;

За добу протестовано: методом ПЛР – 33 355 осіб, методом ІФА – 10 821 особа, експрес-тестами – 13 380 осіб.

РБК-Україна писало, що за 6 червня по країні виявили 535 нових випадків коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину. На сьогодні лише чотири регіони відповідають "зеленій зоні"

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