В Україні зафіксували 1 602 нових COVID-випадків

В Україні за минулу добу зафіксували 1 602 нових випадки коронавіруса. При цьому тільки в Києві виявили 700 нових заражень.
Крім того, у Запорізькій області - 92 нові випадки, у Київській - 79, Донецькій - 73, а також у Харківській - 66.
Всього за минулу добу госпіталізовано - 483 особи, летальних випадків - 118. Хворобу здолала 6 751 особа;
За добу протестовано: методом ПЛР – 33 355 осіб, методом ІФА – 10 821 особа, експрес-тестами – 13 380 осіб.
РБК-Україна писало, що за 6 червня по країні виявили 535 нових випадків коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину. На сьогодні лише чотири регіони відповідають "зеленій зоні"