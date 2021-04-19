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В Украине зафиксировано более 1,2 тысячи случаев повторного заражения коронавирусом

Автор: РБК-Украина

По состоянию на март 2021 года, в Украине подтверждено более 1,2 тысячи повторного заражения коронавирусом. В среднем интервал между первым и вторым инфицированием составляет 3-5 месяцев.

Об этом заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина.

"По состоянию на месяц назад таких случаев было немного больше чем 1200. Люди болеют повторно", - заявил он.

Глава ЦОЗ подхватил, что в среднем интервал между заболеваниями составляет от 3 до 5 месяцев, однако бывают и единичные случаи, когда человека инфицируется в течение 1,5 месяцев.

"На данный момент мы подготовили и направили в Минздрав проект приказа об эпидемиологическом надзоре за COVID-19. И там мы прописываем определения повторного случая для того, чтобы мы могли наладить получение данных о повторных случаях", - сообщил он.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили чуть более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. При этом за сутки умерли 214 человек.

Кроме того, во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавируса.

Добавим, что в этом году в Украине возросла смертность от коронавируса более чем на треть. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.

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