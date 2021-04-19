В Україні зафіксовано понад 1,2 тисячі випадків повторного зараження коронавірусом

За станом на березень 2021 року, в Україні підтверджено понад 1,2 тисячі повторного зараження коронавірусом. У середньому інтервал між першим і другим інфікуванням складає 3-5 місяців.
"Станом на місяць тому таких випадків було трохи більше ніж 1200. Люди хворіють повторно", - заявив він.
Голова ЦГЗ підхопив, що в середньому інтервал між захворюваннями становить від 3 до 5 місяців, однак бувають і поодинокі випадки, коли людини інфікується протягом 1,5 місяців.
"На цей час ми підготували і направили до МОЗу проект наказу про епідеміологічний нагляд за COVID-19. І там ми прописуємо визначення повторного випадку для того, щоб ми могли налагодити отримання даних про повторні випадки", - повідомив він.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи понад 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому за добу померли 214 осіб.
Крім того, у всіх областях України циркулює "британський" штам коронавірусу.
Додамо, що в цьому році в Україні зросла смертність від коронавірусу більш ніж на третину. Зараз показник летальності становить 2,4%.