В Україні зафіксовано понад 1,2 тисячі випадків повторного зараження коронавірусом

За станом на березень 2021 року, в Україні підтверджено понад 1,2 тисячі повторного зараження коронавірусом . У середньому інтервал між першим і другим інфікуванням складає 3-5 місяців.

"Станом на місяць тому таких випадків було трохи більше ніж 1200. Люди хворіють повторно", - заявив він.

Голова ЦГЗ підхопив, що в середньому інтервал між захворюваннями становить від 3 до 5 місяців, однак бувають і поодинокі випадки, коли людини інфікується протягом 1,5 місяців.

"На цей час ми підготували і направили до МОЗу проект наказу про епідеміологічний нагляд за COVID-19. І там ми прописуємо визначення повторного випадку для того, щоб ми могли налагодити отримання даних про повторні випадки", - повідомив він.