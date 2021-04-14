Украинских спортсменов начнут вакцинировать в апреле

Вакцинация спортсменов на территории Украины начнется в апреле. Министерство здравоохранения предоставило квоту на вакцины от коронавируса.
Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в интервью "Укринформу".
По его словам, вакцинация спортсменов начинается "вовремя". Министр подчеркнул, что на Олимпийских играх не будет обязательного условия относительно того, чтобы только вакцинированные спортсмены принимал участие в соревнованиях. Вакцинация - это личное желание каждого спортсмена.
"Мы обратились в Минздрав и договорились, что будет квота на вакцины. Сейчас мы собрали информацию: кто желает вакцинироваться, кто есть сейчас в стране, кто желает вакцинироваться позже. В апреле-месяце мы планируем начать вакцинировать наших спортсменов. Это вовремя, и мы начинаем это делать", - сказал Гутцайт.
Напомним, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в ходе Олимпийских игр в Токио в 2021 году, будут прививать китайской вакциной CoronaVac против коронавируса производства Sinovac Biotech. Вакцина уже есть на территории Украины.
За каждым, кто получит прививку CoronaVac, сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.
Ранее сообщалось, что украинские спортсмены завоевали уже 104 лицензии для участия в соревнованиях на Олимпийских играх.