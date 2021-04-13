Все, кто сейчас вакцинируются CoronaVac, гарантированно получат вторую дозу, - Минздрав

В Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac против коронавируса производства Sinovac Biotech. За каждым, кто получит прививки, сразу будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения .

Для полной иммунизации от COVID-19 потребуется две дозы вакцины, интервал введения составляет 28 дней.

"Все, кто сейчас вакцинируются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации от COVID-19", - говорится в сообщении.

Как известно, препаратом CoronaVac в первую очередь будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Также этой вакциной будут прививать: