Українських спортсменів почнуть вакцинувати у квітні

За його словами, вакцинація спортсменів починається "вчасно". Міністр наголосив, що на Олімпійських іграх не буде обов’язкової умови стосовно того, щоб лише вакцинований спортсмен брав участь у змаганнях. Вакцинація - це особисте бажання кожного спортсмена.

"Ми звернулися до МОЗу й домовилися, що матимемо квоту на вакцини. Зараз ми зібрали інформацію: хто бажає вакцинуватися, хто є зараз у країні, хто бажає вакцинуватися пізніше. У квітні-місяці ми плануємо розпочати вакцинувати наших спортсменів. Це вчасно, і ми починаємо це робити", - сказав Гутцайт.