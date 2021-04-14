RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українських спортсменів почнуть вакцинувати у квітні

Автор: Инна Собора

Вакцинація спортсменів на території України почнеться у квітні. Міністерство охорони здоров'я надало квоту на вакцини від коронавіруса.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, вакцинація спортсменів починається "вчасно". Міністр наголосив, що на Олімпійських іграх не буде обов’язкової умови стосовно того, щоб лише вакцинований спортсмен брав участь у змаганнях. Вакцинація - це особисте бажання кожного спортсмена.

"Ми звернулися до МОЗу й домовилися, що матимемо квоту на вакцини. Зараз ми зібрали інформацію: хто бажає вакцинуватися, хто є зараз у країні, хто бажає вакцинуватися пізніше. У квітні-місяці ми плануємо розпочати вакцинувати наших спортсменів. Це вчасно, і ми починаємо це робити", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в ході Олімпійських ігр в Токіо у 2021 році, будуть щепити китайською вакциною CoronaVac проти коронавіруса виробництва Sinovac Biotech. Вакцина вже є на території України.

За кожним, хто отримає щеплення CoronaVac, одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.

Раніше повідомлялося, що українські спортсмени вибороли вже 104 ліцензії для участі в змаганнях на Олімпійських іграх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вакцинаспортсмен
Читайте також
В ЄС планують отримати 250 млн доз вакцини Pfizer до кінця червня
Уряд виділив на вакцинацію від COVID-19 додаткові 6,5 млрд гривень
Прогноз погоди