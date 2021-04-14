Українських спортсменів почнуть вакцинувати у квітні

Вакцинація спортсменів на території України почнеться у квітні. Міністерство охорони здоров'я надало квоту на вакцини від коронавіруса.
Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в інтерв'ю "Укрінформу".
За його словами, вакцинація спортсменів починається "вчасно". Міністр наголосив, що на Олімпійських іграх не буде обов’язкової умови стосовно того, щоб лише вакцинований спортсмен брав участь у змаганнях. Вакцинація - це особисте бажання кожного спортсмена.
"Ми звернулися до МОЗу й домовилися, що матимемо квоту на вакцини. Зараз ми зібрали інформацію: хто бажає вакцинуватися, хто є зараз у країні, хто бажає вакцинуватися пізніше. У квітні-місяці ми плануємо розпочати вакцинувати наших спортсменів. Це вчасно, і ми починаємо це робити", - сказав Гутцайт.
Нагадаємо, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в ході Олімпійських ігр в Токіо у 2021 році, будуть щепити китайською вакциною CoronaVac проти коронавіруса виробництва Sinovac Biotech. Вакцина вже є на території України.
За кожним, хто отримає щеплення CoronaVac, одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.
Раніше повідомлялося, що українські спортсмени вибороли вже 104 ліцензії для участі в змаганнях на Олімпійських іграх.