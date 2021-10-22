Украинцам будет доступна бустерная доза вакцины от COVID: кто ее сможет получить

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики Украины рекомендует разрешить введение бустерной дозы вакцины от COVID тем, кому она нужна для выезда в другие страны. Нынешнее количество вакцин позволяет делать бустерные дозы.

По его словам, уже есть страны которые требуют для въезда наличие бустерной дозы, в частности Израиль.

"Поэтому мы решили предусмотреть возможность введения третьей дозы для людей, выезжающих в страны с таким требованием. У нас есть достаточное количество вакцин, чтобы позволить прививаться ревакцинальной дозой людям, которые планируют ехать в страны, где действует такое требование. Мы не думаем, что это будет очень большой поток людей", - отметил он.

Лапий уточнил, что для введения бустерной дозы может использоваться вакцина того же производителя, что и при первичном курсе. Если она будет недоступна, то можно применять вакцину, произведенную на другой платформе.