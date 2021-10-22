Українцям буде доступна бустерна доза вакцини від COVID: хто її зможе отримати

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики України рекомендує дозволити введення бустерної дози вакцини від COVID тим, кому вона треба для виїзду в інші країни. Нинішня кількість вакцин дозволяє робити бустерні дози.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова цієї групи експертів Федір Лапій.
За його словами, вже є країни які вимагають для в'їзду наявність бустерної дози, зокрема Ізраїль.
"Тому ми вирішили передбачити можливість введення третьої дози для людей, які виїжджають до країн з такою вимогою. У нас є достатня кількість вакцин, щоб дозволити щепитися ревакцинальною дозою людям, які планують їхати до країн, де діє така вимога. Ми не думаємо, що це буде дуже великий потік людей", - зазначив він.
Лапій уточнив, що для введення бустерної дози може використовуватися вакцина того ж виробника, що і при первинному курсі. Якщо вона буде недоступна, то можна застосовувати вакцину, вироблену на іншій платформі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна група експертів рекомендує ревакцинувати від COVID через шість місяців після другої дози медиків і персонал закладів інтернатного типу.