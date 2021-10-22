Українцям буде доступна бустерна доза вакцини від COVID: хто її зможе отримати

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики України рекомендує дозволити введення бустерної дози вакцини від COVID тим, кому вона треба для виїзду в інші країни. Нинішня кількість вакцин дозволяє робити бустерні дози.

За його словами, вже є країни які вимагають для в'їзду наявність бустерної дози, зокрема Ізраїль.

"Тому ми вирішили передбачити можливість введення третьої дози для людей, які виїжджають до країн з такою вимогою. У нас є достатня кількість вакцин, щоб дозволити щепитися ревакцинальною дозою людям, які планують їхати до країн, де діє така вимога. Ми не думаємо, що це буде дуже великий потік людей", - зазначив він.

Лапій уточнив, що для введення бустерної дози може використовуватися вакцина того ж виробника, що і при первинному курсі. Якщо вона буде недоступна, то можна застосовувати вакцину, вироблену на іншій платформі.