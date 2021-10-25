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Украинцам могут отказать в вакцинации от COVID: Кузин назвал условия

Автор: Мария Кучерявец

В Украине гражданам могут отказать в проведении вакцинации от коронавируса. Это может произойти, в частности, в случае обнаруженных симптомов COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Украины Игоря Кузина во время брифинга.

"Тем людям, которые чувствуют себя плохо перед вакцинацией во время осмотра врача, им может быть отказано в вакцинации и они могут быть перенаправлены на быстрый тест антигена", - рассказал Кузин.

По его словам, если человек имеет симптомы или подозрение на инфицирование, такой человек может быть переадресован на тестирование.

Напомним, главный санврач Игорь Кузин также рассказал, кому порекомендуют дополнительную дозу вакцины от коронавируса.

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