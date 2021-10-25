Украинцам могут отказать в вакцинации от COVID: Кузин назвал условия

В Украине гражданам могут отказать в проведении вакцинации от коронавируса. Это может произойти, в частности, в случае обнаруженных симптомов COVID-19.

"Тем людям, которые чувствуют себя плохо перед вакцинацией во время осмотра врача, им может быть отказано в вакцинации и они могут быть перенаправлены на быстрый тест антигена", - рассказал Кузин.



По его словам, если человек имеет симптомы или подозрение на инфицирование, такой человек может быть переадресован на тестирование.