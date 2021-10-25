Українцям можуть відмовити у вакцинації від COVID: Кузін назвав умови

"Тим людям, які почуваються погано перед вакцинацією під час огляду лікаря, їм може бути відмовлено у вакцинації та вони можуть бути перенаправлені на швидкий тест антигена", - розповів Кузін.



За його словами, якщо людина має симптоми або підозру на інфікування, така людина може бути переадресована на тестування.