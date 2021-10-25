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Українцям можуть відмовити у вакцинації від COVID: Кузін назвав умови

Автор: Марія Кучерявець

В Україні громадянам можуть відмовити у проведенні вакцинації від коронавірусу. Це може статися, зокрема, у випадку виявлених симптомів COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна під час брифінгу.

"Тим людям, які почуваються погано перед вакцинацією під час огляду лікаря, їм може бути відмовлено у вакцинації та вони можуть бути перенаправлені на швидкий тест антигена", - розповів Кузін.

За його словами, якщо людина має симптоми або підозру на інфікування, така людина може бути переадресована на тестування.

Нагадаємо, головний санлікар Ігор Кузін також розповів, кому порекомендують додаткову дозу вакцини від коронавірусу.

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