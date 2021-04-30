В Украину доставили новую партию китайской COVID-вакцины Sinovac

"Согласно договоренностям и контрактам, еженедельно планируем получать новые поступления вакцин. Хочу напомнить, что все вакцины безопасны и эффективны. Это наш шанс спасти свое здоровье и вернуться к нормальной жизни", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Это не все дозы вакцины CoronaVac, которые должна получить Украина в рамках прямого контакта. Всего в страну должны привезти более 1,9 млн доз китайской вакцины.

Что известно о вакцине CoronaVac

Вакцина от коронавируса компании Sinovac работает за счет использования убитых вирусных частиц, чтобы подвергнуть иммунную систему организма воздействию вируса, не рискуя серьезной реакцией болезни.

Одним из основных преимуществом препарата заключается в том, что его можно хранить в стандартном холодильнике при 2-8 градусах по Цельсию.

В настоящее время вакцина Sinovac проходит завершающую стадию одобрения на экстренное применение во Всемирной организации здравоохранения.

Препаратом CoronaVac прежде всего вакцинируют маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают. Также педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году; олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году; сотрудников патрульной полиции.