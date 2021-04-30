В Україну доставили нову партію китайської COVID-вакцини Sinovac

"Згідно з домовленостями і контрактами, щотижня плануємо отримувати нові надходження вакцин. Хочу нагадати, що всі вакцини безпечні і ефективні. Це наш шанс врятувати своє здоров’я і повернутися до нормального життя", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Це не всі дози вакцини CoronaVac, які повинна отримати Україна в рамках прямого контакту. Всього в країну повинні привезти понад 1,9 млн доз китайської вакцини.

Що відомо про вакцину CoronaVac

Вакцина від коронавірусу компанії Sinovac працює шляхом використання вбитих вірусних частинок, щоб піддати імунну систему організму впливу вірусу, не ризикуючи серйозною реакцією хвороби.

Одною з основних переваг препарату полягає в тому, що його можна зберігати в стандартному холодильнику при 2-8 градусах за Цельсієм.

В цей час вакцина Sinovac проходить завершальну стадію схвалення на екстрене застосування у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Препаратом CoronaVac насамперед вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядають. Також педагогів, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році; олімпійців та паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо у 2021 році; співробітників патрульної поліції.