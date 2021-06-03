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В Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня, 3 июня, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca. В страну прибыли еще 705 600 доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.

В частности, вакцинируют медиков и работников учреждений здравоохранения, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД, СБУ, людей в возрасте 65+.

Также вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники.

Это уже четвертая поставка вакцин от COVID-19 в Украину в рамках COVAX.

До сих пор вакцину компании AstraZeneca условно разрешили для применения в более чем 70 странах мира. Она разрешена в Европейском Союзе, также применение этого препарата в борьбе с коронавирусом рекомендовала ВОЗ.

Напомним, Минздрав сообщил о росте количества COVID-вакцинированных за сутки.

Отметим, в Украине зарегистрировали вакцину AstraZeneca, произведенную в Евросоюзе.

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