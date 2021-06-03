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В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні, 3 червня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca. В країну прибули ще 705 600 доз вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що цю партію мають використати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield/AstraZeneca.

Зокрема, вакцинують медиків та працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком 65+.

Також друге щеплення отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, громадські діячі.

Це уже четверта поставка вакцин від COVID-19 в Україну в межах COVAX.

Досі вакцину компанії AstraZeneca умовно дозволили для застосування в більш ніж 70 країнах світу. Її дозволено в Європейському Союзі, також застосування цього препарату в боротьбі з коронавірусом рекомендувала ВООЗ.

Нагадаємо, МОЗ повідомив про зростання кількості COVID-вакцинованих на добу.

Зазначимо, в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, вироблену в Євросоюзі.

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