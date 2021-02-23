В Украину сегодня привезут первую вакцину от коронавируса: все детали

В аэропорт "Борисполь", как ожидается, будут доставлены 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Также в ближайшие недели поступят препараты еще двух производителей.

В Офисе президента Украины ожидают прибытия препарата AstraZeneca утром 23 февраля. Вакцина находится в самолете, но из-за логистических проблем первая партия следует не напрямую в Украину.

При этом разрабатывается вариант ускорения доставки, и следующие партии будут поставляться каждые 10 дней, рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сам проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. По его словам, вакцина скоро будет в Украине.

В Минздраве заявляют, что вакцинация населения планируется по графику - в феврале.