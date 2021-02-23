UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украину сегодня привезут первую вакцину от коронавируса: все детали

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня утром в аэропорт "Борисполь" прибудет вакцина от коронавируса. Это первая вакцина, которую получит Украина.

Более подробно - в материале РБК-Украина.

В аэропорт "Борисполь", как ожидается, будут доставлены 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Также в ближайшие недели поступят препараты еще двух производителей.

В Офисе президента Украины ожидают прибытия препарата AstraZeneca утром 23 февраля. Вакцина находится в самолете, но из-за логистических проблем первая партия следует не напрямую в Украину.

При этом разрабатывается вариант ускорения доставки, и следующие партии будут поставляться каждые 10 дней, рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов сам проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. По его словам, вакцина скоро будет в Украине.

В Минздраве заявляют, что вакцинация населения планируется по графику - в феврале.

Ранее сообщалось, что Минздрав достиг договоренности на увеличение объемов поставки американской вакцины NovaVax до 15 миллионов доз.

Отметим, Украина должна получить вакцины от коронавируса компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax, подробно о препаратах - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Вакцина
Читайте также
"Вопрос человечности": президент Германии призвал поделиться вакцинами с бедными странами
Беларусь до осени получит свою вакцину от COVID, - Лукашенко
Прогноз погоды