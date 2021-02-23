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В Україну сьогодні привезуть першу вакцину від коронавірусу: всі деталі

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні зранку в аеропорт "Бориспіль" прибуде вакцина від коронавірусу. Це перша вакцина, яку отримає Україна.

Більш детально - в матеріалі РБК-Україна.

До аеропорту "Бориспіль" будуть доставлені 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Також найближчими тижнями надійдуть препарати ще двох виробників.

В Офісі президента України очікують прибуття препарату AstraZeneca вранці 23 лютого. Вакцина знаходиться в літаку, але через логістичні проблеми перша партія слідує не безпосередньо в Україну.

При цьому розробляється варіант прискорення доставки, і наступні партії будуть поставлятися кожні 10 днів, розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Голова МОЗ України Максим Степанов сам проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca з заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, вакцина скоро буде в Україні.

У МОЗ заявляють, що вакцинація населення планується за розкладом - в лютому.

Раніше повідомлялось, що МОЗ досяг домовленості на збільшення обсягів поставки американської вакцини NovaVax до 15 мільйонів доз.

Зазначимо, Україна має отримати вакцини від коронавірусу компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax, детально про препарати - в матеріалі РБК-Україна.

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