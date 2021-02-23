В Україну сьогодні привезуть першу вакцину від коронавірусу: всі деталі

До аеропорту "Бориспіль" будуть доставлені 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Також найближчими тижнями надійдуть препарати ще двох виробників.

В Офісі президента України очікують прибуття препарату AstraZeneca вранці 23 лютого. Вакцина знаходиться в літаку, але через логістичні проблеми перша партія слідує не безпосередньо в Україну.

При цьому розробляється варіант прискорення доставки, і наступні партії будуть поставлятися кожні 10 днів, розповів заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Голова МОЗ України Максим Степанов сам проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca з заводу-виробника в індійському місті Пуне. За його словами, вакцина скоро буде в Україні.

У МОЗ заявляють, що вакцинація населення планується за розкладом - в лютому.