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В Україну завтра прибуде нова партія COVID-вакцини Sinоvac

Новость на русском → Київ, Четвер 29 квітня 2021 19:32
В Україну завтра прибуде нова партія COVID-вакцини Sinоvac Фото: міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 квітня, в Україну прибуде ще одна партія китайської вакцини від коронавірусу Sinоvac. Розмір партії складе 500 тисяч доз препарату.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у Facebook.

"Тільки що компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тисяч доз, в рамках нашого контракту на 1,9 млн доз", - повідомив він.

Нагадаємо, минулого тижня Україна отримала нову партію вакцини AstraZeneca-SKBio корейського виробництва. Дану вакцину планують використовувати, в тому числі для проведення другого щеплення тим громадянам, які були щеплені.

Крім того, МОЗ просить Китай прискорити поставки 1,7 млн доз вакцини Sinovac.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали працювати 2127 пунктів вакцинації від COVID-19. Їх відкривають при медустановах.

Додамо, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу другою дозою препарату covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.

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