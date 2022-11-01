В Україні за минулий тиждень виявили більше 16 тисяч випадків COVID-19

В Україні з 24 по 30 жовтня виявили 16 378 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Серед підтверджених випадків інфікування 1641 виявили у дітей та 273 - у медпрацівників.
Окрім того, 99 204 людини вакцинувались проти COVID-19 минулого тижня. З усіх проведених щеплень 8,8% становлять перші дози, 8,6% - другі дози, 68,7% - перші бустерні дози, 13,9% - другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
При цьому за весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, названо новий симптом COVID-19, який зустрічається у 83% випадків.
До того ж, у Черкасах вирішили повернутися до маскового режиму.
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