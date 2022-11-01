В Украине за прошедшую неделю обнаружили более 16 тысяч случаев COVID-19

Среди подтвержденных случаев инфицирования 1641 выявили у детей и 273 - у медработников.

Кроме того, 99 204 человека вакцинировались против COVID-19 на прошлой неделе. Из всех проведенных прививок 8,8% составляют первые дозы, 8,6% - вторые дозы, 68,7% - первые бустерные дозы, 13,9% - вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

госпитализированы - 3900 человек,

летальных исходов - 179,

выздоровели - 29 413 человек.

При этом за все время пандемии в Украине: