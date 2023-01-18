В Україні немає нових штамів COVID. Він не циркулює, - Ляшко

"В Україні сьогодні нових видів штамів коронавірусу не зафіксовано. Він у нас вже не циркулює", - сказав Ляшко.

Він також зазначив, що станом на 18 січня в Україні кількість госпіталізованих в лікарнях коливається в середньому на рівні 3500. Це ті хворі які одночасно перебувають в лікарні.

"З них невелика кількість на кисневій терапії", - підкреслив він.