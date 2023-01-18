У нас нет новых штаммов COVID. Он не циркулирует, - Ляшко

"В Украине сегодня новые виды штаммов коронавируса не зафиксированы. Он у нас уже не циркулирует", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что на 18 января в Украине количество госпитализированных в больницах колеблется в среднем на уровне 3500. Это те больные, которые одновременно находятся в больнице.

"Из них небольшое количество на кислородной терапии", - подчеркнул он.