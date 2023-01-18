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У нас нет новых штаммов COVID. Он не циркулирует, - Ляшко

Фото: в Украине снизилось количество госпитализированных при COVID (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Медики не фиксируют на территории Украины новые штаммы COVID. Кроме этого, значительно снизилось количество госпитализаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире национального телемарафона.

"В Украине сегодня новые виды штаммов коронавируса не зафиксированы. Он у нас уже не циркулирует", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что на 18 января в Украине количество госпитализированных в больницах колеблется в среднем на уровне 3500. Это те больные, которые одновременно находятся в больнице.

"Из них небольшое количество на кислородной терапии", - подчеркнул он.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в настоящее время в Китае фиксируют большое количество новых случаев инфицирования COVID-19 , в результате чего больницы и крематории переполнены.

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