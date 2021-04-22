Упростят поездки. Турция и Украина могут взаимно признать "паспорта вакцинации"

Украина и Турция могут взаимно признать "паспорта вакцинации" от коронавируса . Это упростит туристические поездки между странами.

Об этом шла речь на совещании премьер-министра Дениса Шмыгаля с представителями правительства и послом в Украины в Турции Андреем Сибигой, передает правительственный портал .

Сообщается, что на совещании обсудили возможность взаимного признания между Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Европейском союзе. По словам Шмыгаля, это поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.

По итогам совещания премьер поручил соответствующим ведомствам проработать вопрос о возможности увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией. А также рассмотреть упрощение системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.