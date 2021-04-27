Уровень COVID-госпитализаций сегодня превышен лишь в одной области, - Степанов

В Украине уровень госпитализации больных коронавирусной инфекцией COVID-19 и загруженности коек с кислородом на данній момент превышает установленные нормы только в Донецкой области. Этот показатель там достигает 69%.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Уровень госпитализаций и загруженности коек с кислородом превышает установленные нормы лишь в одной области - Донецкой области, где он составляет 69%", - сказал министр.

По его словам, остальные области демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом.

В целом по Украине этот показатель составляет 52%.