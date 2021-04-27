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Рівень COVID-госпіталізацій сьогодні перевищено лише в одній області, - Степанов

Автор: Андрій Василюк

В Україні рівень госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 та завантаженості ліжок з киснем наразі перевищує встановлені норми лише в Донецькій області. Цей показник там досягає 69%.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Рівень госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем перевищує встановлені норми лише в одній області - Донецькій області, де він складає 69%", - сказав міністр.

За його словами, решта областей демонструють стійку тенденцію до зниження рівня госпіталізацій і завантаженості ліжок з киснем.

Загалом по Україні цей показник складає 52%.

Степанов також повідомив, Україна розпочала поступовий вихід з третьої хвилі пандемії коронавірусу. Про це свідчать основні епідеміологічні показники. Він зазначив, що за минулий тиждень кількість захворілих зменшилася з 92 тисяч до 77 тисяч у порівнянні із позаминулим тижнем.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 квітня, підтвердили ще 7915 нових випадків коронавірусу. При цьому одужав 17 391 пацієнт.

За добу госпіталізували 1650 осіб, а також підтвердили 432 летальних випадки.

З початку пандемії в Україні захворіли 2 млн 38 тисяч 248 осіб, одужали - 1 млн 596 тисяч 829, летальних випадків - 42 950. Активними хворими залишаються 398 469 пацієнтів.

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