Рівень COVID-госпіталізацій сьогодні перевищено лише в одній області, - Степанов

В Україні рівень госпіталізації хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 та завантаженості ліжок з киснем наразі перевищує встановлені норми лише в Донецькій області. Цей показник там досягає 69%.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Рівень госпіталізацій та завантаженості ліжок з киснем перевищує встановлені норми лише в одній області - Донецькій області, де він складає 69%", - сказав міністр. За його словами, решта областей демонструють стійку тенденцію до зниження рівня госпіталізацій і завантаженості ліжок з киснем. Загалом по Україні цей показник складає 52%.