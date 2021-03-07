Уровень COVID-госпитализаций выше нормы в восьми областях

В восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19. При этом в трех регионах этот показатель находится на минимальном уровне.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 7 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:

При этом в Херсонской, Луганской и Кировоградской областях показатель заболеваемости находится на минимальном уровне.

Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тысяч населения превышен в:

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Житомирской и Львовской областях.

Кроме того, 6 марта привили от коронавируса 1279 человек. С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 17 037 человек.