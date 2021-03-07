Рівень COVID-госпіталізацій вище норми у восьми областях

У восьми областях України перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. При цьому у трьох регіонах цей показник знаходиться на мінімальному рівні.
Показник рівня госпіталізації у 60 на 100 тисяч населення перевищено в:
При цьому в Херсонській, Луганській та Кіровоградській областях показник захворюваності перебуває на мінімальному рівні.
Поділ на зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19 станом на 7 березня, беручи до уваги показники, виглядає так:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків виявили в Житомирській і Львівській областях.
Крім того, 6 березня прищепили від коронавіруса 1279 осіб. З початку вакцинації в країні щеплення від COVID-19 отримали 17 037 осіб.