Уровень госпитализаций пациентов с COVID превышен в Киеве и 16 областях

По состоянию на 23 апреля тяжелая ситуация с коронавирусом в Украине сохраняется. А уровень госпитализаций превышен в Киеве и 16 областях.

При этом самая тяжелая ситуация в Хмельницкой области, где уровень госпитализаций составляет 103,6 случаев на 100 тыс. населения при норме не более 60. Выше 80 этот показатель в Черниговской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях.

Согласно актуальным данным, уровень госпитализаций пациентов с COVID превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина. Из нее могут выйти Киев и еще пять регионов.

В то же время Харьковская, Одесская и Запорожская области нарушили алгоритм вакцинации от COVID, и главный санитарный врач Виктор Ляшко уже передал им публичный "привет".