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Усилят ли карантин в Украине на Пасху: что рекомендует Минздрав

Автор: Анастасия Рокитна

Украина 2 мая празднует Пасху. Министерство здравоохранения Украины не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения, но подготовило ряд рекомендаций для религиозных учреждений.

Что рекомендует Минздрав религиозным учреждениям, в материале РБК-Украина.

Минздрав обратился к религиозным учреждениям с рекомендациями во время празднования Пасхи:

  • поощрять "онлайн" богослужений для верующих,
  • увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
  • зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
  • установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
  • рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.

Также в Минздраве обратились к населению Украины, рекомендуют:

  • пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
  • воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
  • лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.

Также местные власти Киева сформировали список рекомендаций для церквей на время празднования Пасхи:

  • онлайн-режим богослужения,
  • храмы должны обеспечить дезинфекцию зданий и проветривание,
  • разрешить 1 человека на 10 кв.м,
  • обеспечить температурный скрининг тех, кто будет принимать участие в богослужении, и масочный режим.

Напомним, глава Минздрава заявил, что Украина начала постепенный выход из третьей волны пандемии коронавируса.

Также, по его словам, Киев следующим выйдет из "красной" зоны карантина.

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