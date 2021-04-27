Чи посилять карантин в Україні на Великдень: що рекомендує МОЗ
Україна 2 травня святкує Великдень. Міністерство охорони здоров'я України не планує вводити додаткові карантинні обмеження, але підготувало ряд рекомендацій для релігійних закладів.
Що рекомендує МОЗ релігійним закладам, в матеріалі РБК-Україна.
МОЗ звернувся до релігійних закладів з рекомендаціями під час святкування Великодня:
- заохочувати "онлайн" богослужінь для вірян,
- збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалості,
- зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані,
- встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м,
- рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише 1 особі від сім'ї.
Також у МОЗ звернулись до населення України, рекомендують:
- людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму.
- утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів,
- краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.
Також місцева влада Києва сформувала список рекомендацій для церков на час святкування Великодня:
- онлайн-режим богослужіння,
- храми мають забезпечити дезінфекцію будівлі та провітрення,
- дозволити 1 особу на 10 кв.м,
- забезпечити температурний скринінг тих, хто братиму участь у богослужінні, та масковий режим.