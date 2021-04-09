УЗ возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковской области

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области после выхода из "красной зоны" карантина . Запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, высадка и посадка пассажиров на станциях в Ивано-Франковской области также будет разрешена.

При этом в "красной зоне" для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

"Впрочем, положительная динамика в Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной зоны" в ближайшие дни", - добавил Криклий.