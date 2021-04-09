УЗ возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковской области

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области после выхода из "красной зоны" карантина. Запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля.
Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, высадка и посадка пассажиров на станциях в Ивано-Франковской области также будет разрешена.
При этом в "красной зоне" для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.
"Впрочем, положительная динамика в Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной зоны" в ближайшие дни", - добавил Криклий.
Напомним, ранее стало известно, что с 10 апреля "красная зона" карантина в Ивано-Франковске перестанет действовать. Но в регионе останутся в силе карантинные ограничения "желтой зоны". РБК-Украина подробно расписало, какие именно.
До этого стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет движение поездов между Львовом и Ровно. Региональные поезда с остановками в Пидзамче, Бродах, Дубно и Здолбунове начали движение с 9 апреля.
Отметим, как правило, железнодорожное сообщение полностью не прекращено с "красными зонами". Периодически "Укрзализныця" объявляет о запуске специальных рейсов. Ожидается, что такая практика продлится на время локдауна.