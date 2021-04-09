УЗ відновлює продаж квитків в Івано-Франківській області

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину . Заборона на продаж квитків тут діяла з 26 лютого.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області буде вирішена.

При цьому в "червоній зоні" для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

"Втім, позитивна динаміка в Закарпатті дозволяє очікувати вихід з "червоної зони" в найближчі дні", - додав Криклій.