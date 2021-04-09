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УЗ відновлює продаж квитків в Івано-Франківській області

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину. Заборона на продаж квитків тут діяла з 26 лютого.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області буде вирішена.

При цьому в "червоній зоні" для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

"Втім, позитивна динаміка в Закарпатті дозволяє очікувати вихід з "червоної зони" в найближчі дні", - додав Криклій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 10 квітня "червона зона" карантину в Івано-Франківську перестане діяти. Але в регіоні залишаться в силі карантинні обмеження "жовтої зони". РБК-Україна докладно розписало, які саме.

До цього стало відомо, що "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів між Львовом і Рівним. Регіональні поїзди з зупинками в Підзамче, Бродах, Дубні та Здолбунові почали рух з 9 квітня.

Відзначимо, як правило, залізничне сполучення повністю не припинено з "червоними зонами". Періодично "Укрзалізниця" оголошує про запуск спеціальних рейсів. Очікується, що така практика триватиме на час локдауну.

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