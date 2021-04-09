УЗ відновлює продаж квитків в Івано-Франківській області

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину. Заборона на продаж квитків тут діяла з 26 лютого.
Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області буде вирішена.
При цьому в "червоній зоні" для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.
"Втім, позитивна динаміка в Закарпатті дозволяє очікувати вихід з "червоної зони" в найближчі дні", - додав Криклій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 10 квітня "червона зона" карантину в Івано-Франківську перестане діяти. Але в регіоні залишаться в силі карантинні обмеження "жовтої зони". РБК-Україна докладно розписало, які саме.
До цього стало відомо, що "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів між Львовом і Рівним. Регіональні поїзди з зупинками в Підзамче, Бродах, Дубні та Здолбунові почали рух з 9 квітня.
Відзначимо, як правило, залізничне сполучення повністю не припинено з "червоними зонами". Періодично "Укрзалізниця" оголошує про запуск спеціальних рейсів. Очікується, що така практика триватиме на час локдауну.