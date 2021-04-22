Ужесточат ли карантин в Украине на Пасху: ответ Минздрава

В Украине не будут вводиться дополнительные карантинные ограничения из-за коронавируса на Пасху. Однако важно, чтобы празднование состоялось с соблюдением всех правил безопасности.

Министр считает, что "расслабляться рано", несмотря на то, что пик пандемии пройден и даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в "желтую зону".

"Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил... Избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу. А церковь - создать все условия для безопасного посещения храмов верующими", - отметил Степанов.