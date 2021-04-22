Чи посилять карантин в Україні на Великдень: відповідь МОЗ

В Україні не будуть запроваджуватися додаткові карантинні обмеження через коронавірус на Великдень. Однак важливо, щоб святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Міністр вважає, що "розслаблятися рано", не зважаючи на те, що пік пандемії пройдено і навіть столиця після 30 квітня, ймовірно, перейде до "жовтої зони".
"Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил... Уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. А церкву - створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами", - наголосив Степанов.
РБК-Україна писало, що наступного тижня можуть значно скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони можуть вибути п’ять областей і Київ.
Нагадаємо, в Держспоживслужбі говорили, що Київ може перейти з "червоної" зони карантину до травневих свят.