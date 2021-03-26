ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ужгороде еще на неделю продлили приостановку обучения в 1-4 классах

Новина українською → Ужгорож, Пятница 26 марта 2021 14:58
В Ужгороде еще на неделю продлили приостановку обучения в 1-4 классах Фото: в Ужгороде ученики начальных классов еще неделю будут сидеть дома (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ужгороде еще на неделю приостановили обучение учащихся младших классов. Местная власть рекомендует рассмотреть вопрос о дистанционном обучении.

Соответствующее решение сегодня приняли на внеочередном заседании противоэпидемической комиссии Ужгородского горсовета, сообщает пресс-служба местного совета.

"В Ужгороде еще на неделю, до 2 апреля, приостановили обучение школьников 1-4 классов", - говорится в сообщении.

Как сообщают в горсовете, превышение уровня эпидемического порога заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 по состоянию на сегодня составляет 22,2%, что считается эпидемией средней интенсивности.

Напомним, с 7 марта в Ужгороде действует локдаун, введенный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, кафе и рестораны работают только на вынос, а непродовольственные магазины и фитнес-залы - под запретом.

Отметим, "красную" зону карантина в Украине могут расширить уже завтра. Ровенская область на грани попадания в эту зону.

РБК-Украина писало, что сегодня в Тернополе усилили карантин из-за коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус школа Карантин
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19