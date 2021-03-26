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В Ужгороді ще на тиждень продовжили призупинення навчання в 1-4 класах

Новость на русском → Ужгорож, П'ятниця 26 березня 2021 14:58
В Ужгороді ще на тиждень продовжили призупинення навчання в 1-4 класах Фото: в Ужгороді учні початкових класів ще тиждень сидітимуть вдома (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

В Ужгороді ще на тиждень призупинили навчання учнів молодших класів. Місцева влада рекомендує розглянути питання про дистанційне навчання.

Відповідне рішення сьогодні прийняли на позачерговому засіданні протиепідемічної комісії Ужгородської міськради, повідомляє прес-служба місцевої ради.

"В Ужгороді ще на тиждень, до 2 квітня, призупинили навчання школярів 1-4 класів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в міськраді, перевищення рівня епідемічного порогу захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 на сьогодні складає 22,2%, що вважається епідемією середньої інтенсивності.

Нагадаємо, з 7 березня в Ужгороді діє локдаун, запроваджений через погіршення ситуації із коронавірусом. Зокрема, кафе і ресторани працюють лише на виніс, а непродовольчі магазини та фітнес-зали - під забороною.

Зазначимо, "червону" зону карантину в Україні можуть розширити вже завтра. Рівненська область на межі потрапляння в цю зону.

РБК-Україна писало, що сьогодні в Тернополі посилили карантин через коронавірус.

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