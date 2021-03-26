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В Ужгороде еще на неделю продлили приостановку обучения в 1-4 классах

Автор: Анастасия Рокитна

В Ужгороде еще на неделю приостановили обучение учащихся младших классов. Местная власть рекомендует рассмотреть вопрос о дистанционном обучении.

Соответствующее решение сегодня приняли на внеочередном заседании противоэпидемической комиссии Ужгородского горсовета, сообщает пресс-служба местного совета.

"В Ужгороде еще на неделю, до 2 апреля, приостановили обучение школьников 1-4 классов", - говорится в сообщении.

Как сообщают в горсовете, превышение уровня эпидемического порога заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 по состоянию на сегодня составляет 22,2%, что считается эпидемией средней интенсивности.

Напомним, с 7 марта в Ужгороде действует локдаун, введенный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, кафе и рестораны работают только на вынос, а непродовольственные магазины и фитнес-залы - под запретом.

Отметим, "красную" зону карантина в Украине могут расширить уже завтра. Ровенская область на грани попадания в эту зону.

РБК-Украина писало, что сегодня в Тернополе усилили карантин из-за коронавируса.

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