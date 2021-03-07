В Ужгороде начал действовать локдаун: что теперь под запретом

С сегодняшнего дня, 7 марта, в Ужгороде начинает действовать локальный локдаун, введенный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, кафе и рестораны будут работать только на вынос, а непродовольственные магазины и фитнес-залы - под запретом.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Решение приняли 5 марта члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внепланового заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС относительно критической ситуации, которая сложилась на Закарпатье с заболеваемостью COVID -19.
Отметим, что Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. Из-за этого местные власти объявили о намерении ввести локальные локдауны. Медики также заявили об опасности введения принципа сортировки больных.
Как уточнили в горсовете Ужгорода, в период с 9 по 12 марта школьники 5-11 классов будут учиться дистанционно, а ученики 1-4 классов, кроме УСШ №3 и УВК "Первоцвет", - в школьных классах.
Напомним, главный врач Закарпатской областной больнице, которая принимает больных COVID-19, Яцин Юрий 5 марта предупредил об опасности введения сортировки пациентов по сложности течения болезни.
"То есть, крайне тяжелые пациенты могут не получить надлежащую медицинскую помощь", - пояснил он.
Яцин рассказал, что количество больных в области постоянно растет, а места в больницах постепенно заканчиваются. Например, только на кислородной терапии в закарпатских больницах находятся 110 больных. Вместе с тем уже начинает не хватать врачей.