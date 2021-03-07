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В Ужгороде начал действовать локдаун: что теперь под запретом

Автор: Андрей Василюк

С сегодняшнего дня, 7 марта, в Ужгороде начинает действовать локальный локдаун, введенный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В частности, кафе и рестораны будут работать только на вынос, а непродовольственные магазины и фитнес-залы - под запретом.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Решение приняли 5 марта члены городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внепланового заседания региональной комиссии ТЭБ и ЧС относительно критической ситуации, которая сложилась на Закарпатье с заболеваемостью COVID -19.

Отметим, что Закарпатская область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом оказалась на пороге попадания в "красную" зону карантина. Из-за этого местные власти объявили о намерении ввести локальные локдауны. Медики также заявили об опасности введения принципа сортировки больных.

Никаких посещений кафе и спортзалов: список запретов в Ужгороде

  • работа заведений общественного питания (помимо адресной доставки и заказы на вынос);
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, других развлекательных заведениях;
  • деятельность непродовольственных магазинов и рынков;
  • прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров;
  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

Что разрешается во время локдауна в Ужгороде

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений;
  • торговая деятельность с адресной доставкой заказов;
  • предоставление финансовых услуг, финансовых учреждений, операторов почтовой связи,
  • медицинская и ветеринарная практика,
  • деятельность АЗС (без зон питания),
  • деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Как уточнили в горсовете Ужгорода, в период с 9 по 12 марта школьники 5-11 классов будут учиться дистанционно, а ученики 1-4 классов, кроме УСШ №3 и УВК "Первоцвет", - в школьных классах.

Напомним, главный врач Закарпатской областной больнице, которая принимает больных COVID-19, Яцин Юрий 5 марта предупредил об опасности введения сортировки пациентов по сложности течения болезни.

"То есть, крайне тяжелые пациенты могут не получить надлежащую медицинскую помощь", - пояснил он.

Яцин рассказал, что количество больных в области постоянно растет, а места в больницах постепенно заканчиваются. Например, только на кислородной терапии в закарпатских больницах находятся 110 больных. Вместе с тем уже начинает не хватать врачей.

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