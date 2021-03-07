В Ужгороді почав діяти локдаун: що відсьогодні під забороною

Відсьогодні, 7 березня, в Ужгороді починає діяти локальний локдаун, запроваджений через погіршення ситуації із коронавірусом. Зокрема, кафе і ресторани працюватимуть лише на виніс, а непродовольчі магазини та фітнес-зали - під забороною.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Рішення ухвалили 5 березня члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позапланового засідання регіональної комісії ТЕБ та НС щодо критичної ситуації, яка склалася на Закарпатті із захворюваністю на COVID -19.
Зазначимо, що Закарпатська область через погіршення ситуації з коронавірусом опинилася на порозі потрапляння в "червону" зону карантину. Через це місцева влада оголосила про намір запровадити локальні локдауни. Медики також заявили про небезпеку введення принципу сортування хворих.
Як уточнили в міськраді Ужгорода, в період із 9 по 12 березня школярі 5-11 класів навчатимуться дистанційно, а учні 1-4 класів, крім УСШ № 3 та НВК "Первоцвіт", - у шкільних класах.
Нагадаємо, головний лікар Закарпатської обласної лікарні, яка приймає хворих на COVID-19, Юрій Яцин 5 березня попередив про небезпеку введення сортування пацієнтів за складністю протікання хвороби.
"Тобто, вкрай важкі пацієнти можуть не отримати належну медичну допомогу", - пояснив він.
Яцин розповів, що кількість хворих в області постійно росте, а місця в лікарнях поступово закінчуються. Наприклад, тільки на кисневій терапії в закарпатських лікарнях перебуває 110 хворих. Разом з тим вже починає не вистачати лікарів.