В Ужгороде заработает центр массовой вакцинации: прививки будут делать всем желающим

Все желающие получить прививку могут подойти с 9:00 до 17:00 в Закарпатский областной дворец детского и юношеского творчества "ПАДИЮН", по адресу: город Ужгород, Студенческая набережная, 8.

К вакцинальной сессии привлекут 3 мобильные бригады, 6 медицинских сестер. Кроме того, рядом с Центром будет дежурить бригада экстренной (скорой) медицинской помощи.

"В Центре вакцинации прививки будут проводить вакциной, рекомендованной ВОЗ для экстренного использования, CoronaVac. После получения двух доз можно будет получить Международное свидетельство о вакцинации", - отметили в пресс-службе.

С собой необходимо иметь документ, подтверждающий личность (паспорт, идентификационный код), маску и быть здоровым. Также в ОГА призывают соблюдать социальную дистанцию.

"Приглашаем прийти на мобильный пункт прививки не только тех, кто зарегистрировался в электронной очереди на портале "Дія" или у семейного врача, но и всех желающих", - говорится в сообщении.

Такие центры вакцинации будут работать теперь еженедельно и по всей области. Подробнее о местах их расположения в ОГА обещают сообщить дополнительно.

"Для большего охвата населения вакцинацией в 13 городах, бывших райцентрах, прививку можно будет сделать в амбулаториях общей практики семейной медицины. В случае возникновения дополнительных вопросов, детали можно выяснить по телефону 103", - добавили в пресс-службе.