В Ужгороді запрацює центр масової вакцинації: щеплення робитимуть усім охочим

Всі охочі отримати щеплення можуть підійти з 9:00 до 17:00 у Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості "ПАДІЮН", за адресою: місто Ужгород, Студентська набережна, 8.

До вакцинальної сесії залучать 3 мобільні бригади, 6 медичних сестер. Крім того, поряд із Центром чергуватиме бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги.

"У Центрі вакцинації щеплення проводитимуть вакциною, рекомендованою ВООЗ для екстреного використання, CoronaVac. Після отримання двох доз можна буде отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію", - зазначили в прес-службі.

Із собою необхідно мати документ, що підтверджує особу (паспорт, ідентифікаційний код), маску і бути здоровим. Також в ОДА закликають дотримуватись соціальної дистанції.

"Запрошуємо прийти на мобільний пункт щеплення не лише тих, хто зареєструвались в електронній черзі на порталі "Дія" чи у сімейного лікаря, а й усіх бажаючих", - йдеться в повідомленні.

Такі Центри вакцинації працюватимуть тепер щотижня і по всій області. Детальніше про місця їхнє розташування в ОДА обіцяють повідомити додатково.

"Для більшого охоплення населення вакцинацією у 13 містах, колишніх райцентрах, щеплення можна буде зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. У разі виникнення додаткових запитань, деталі можна з’ясувати за телефоном: 103", - додали в прес-службі.