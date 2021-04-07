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Вакцина AstraZeneca может привести к тромбозу. Это новый побочный эффект

Автор: РБК-Украина

Комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) выявил возможную связь между вакциной AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных. В то же время польза от вакцины пока превышает риски.

Об этом говорится в сообщении на сайте EMA.

Сообщается, что образование тромбов должно быть внесено в список очень редких побочных эффектов Vaxzevria (вакцины компании AstraZeneca). EMA предупреждает медиков и других вакцинированных о возможности очень редких случаев образования тромбов в течение двух недель после прививки.

На сегодня большинство случаев тромбоза в Европе произошло у женщин в возрасте до 60 лет в течение двух недель после вакцинации. Однако имеющихся данных недостаточно для выделения конкретных групп риска.

В EMA отметили, что тромбы после вакцины AstraZeneca образуются в венах головного мозга и брюшной полости, а также в артериях. В то же время преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 превалируют над рисками побочных эффектов.

Образование тромбов пока объяснятся иммунным ответом, который иногда наблюдается у пациентов, которые получили гепарин - препарат для лечения и профилактики тромбоза.

После вакцинации препаратом AstraZeneca нужно немедленно обратиться за медицинской помощью при наличии таких симптомов:

  • одышка
  • боль в груди
  • отек ноги
  • постоянная боль в животе
  • неврологические симптомы, такие как сильные и постоянные головные боли или помутнение зрения
  • пятна крови под кожей за пределами места укола

Напомним, информация о связи вакцины AstraZeneca со случаями тромбоза появилась накануне, но Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока нет конкретных доказательств.

Ранее сообщалось, что только в Британии выявили 30 случаев тромбоза после применения AstraZeneca. Также случаи, в том числе летальные, были зафиксированы и в других странах, некоторые страны Европы приостановили вакцинацию этим препаратом.

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