Вакцина AstraZeneca може призвести до тромбозу. Це новий побічний ефект

Повідомляється, що утворення тромбів має бути внесено до списку рідкісних побічних ефектів Vaxzevria (вакцини компанії AstraZeneca). EMA попереджає медиків та інших вакцинованих про можливість дуже рідкісних випадків утворення тромбів протягом двох тижнів після щеплення.

На сьогодні більшість випадків тромбозу у Європі відбулося у жінок віком до 60 років протягом двох тижнів після вакцинації. Однак наявних даних недостатньо для виділення конкретних груп ризику.

У EMA відзначили, що тромби після вакцини AstraZeneca утворюються у венах головного мозку та черевної порожнини, а також в артеріях. У той же час переваги вакцини в попередженні COVID-19 превалюють над ризиками побічних ефектів.

Утворенню тромбів поки пояснюється імунною відповіддю, яка іноді спостерігається у пацієнтів, які отримували гепарин - препарат для лікування і профілактики тромбозу.

Після вакцинації препаратом AstraZeneca треба негайно звернутися за медичною допомогою при наявності таких симптомів: