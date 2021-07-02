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Вакцина Johnson & Johnson защищает от коронавируса "Дельта", - результаты исследований

Автор: Наталья Скороход

Одноразовая прививка вакциной Johnson & Johnson защищает от опасного штамма коронавируса "Дельта", который был впервые обнаружен в Индии. Об этом говорят предварительные результаты исследований, о которых рассказал производитель вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

В компании говорят, что результаты предварительные, но многообещающие. В лабораторном эксперименте исследователи проанализировали кровь 10 человек, вакцинированных одноразовой вакциной Johnson & Johnson, и проверили ее против нескольких вариантов, включая "Дельта".

Они обнаружили, что вакцина работает против новых вариантов, на что указывают так называемые "титры нейтрализующих антител" и другие признаки ответа иммунной системы.

"Недавно объявленные исследования подтверждают способность вакцины Johnson & Johnson от COVID-19 защищать здоровье людей во всем мире", - сказал доктор, заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффельс.

"Мы наблюдали за этими людьми в течение восьми месяцев, и в течение восьми месяцев ответы антител и Т-клеток были очень стабильными", - сказал Баруш.

Напомним, в Британии рассказали об эффективности вакцин против коронавируса "Дельта". Там показали, сколько людей заболели этим штаммом после вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Канаде не успели вакцинировать население вакциной J&J. В результате сотни тысяч доз просто выбросили.

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Вакцина