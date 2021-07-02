Вакцина Johnson & Johnson захищає від коронавірусу "Дельта", - результати досліджень

У компанії кажуть, що результати попередні, але багатообіцяючі. У лабораторному експерименті дослідники проаналізували кров 10 людей, вакцинованих одноразовою вакциною Johnson & Johnson, і перевірили її проти декількох варіантів, включаючи "Дельта".

Вони виявили, що вакцина працює проти нових варіантів, на які вказують так звані "титри нейтралізуючих антитіл" та інші ознаки відповіді імунної системи.

"Нещодавно оголошені дослідження підтверджують здатність вакцини Johnson & Johnson від COVID-19 захищати здоров'я людей у всьому світі", - сказав доктор, заступник голови виконавчого комітету та головний науковий співробітник Johnson & Johnson Пол Стоффельс.

"Ми спостерігали за цими людьми протягом восьми місяців, і протягом восьми місяців відповіді антитіл і Т-клітин були дуже стабільними", - сказав Баруш.