Вакцина Johnson & Johnson захищає від коронавірусу "Дельта", - результати досліджень

Одноразове щеплення вакциною Johnson & Johnson захищає від небезпечного штаму коронавірусу "Дельта", який був вперше виявлений в Індії. Про це говорять попередні результати досліджень, про які розповів виробник вакцини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
У компанії кажуть, що результати попередні, але багатообіцяючі. У лабораторному експерименті дослідники проаналізували кров 10 людей, вакцинованих одноразовою вакциною Johnson & Johnson, і перевірили її проти декількох варіантів, включаючи "Дельта".
Вони виявили, що вакцина працює проти нових варіантів, на які вказують так звані "титри нейтралізуючих антитіл" та інші ознаки відповіді імунної системи.
"Нещодавно оголошені дослідження підтверджують здатність вакцини Johnson & Johnson від COVID-19 захищати здоров'я людей у всьому світі", - сказав доктор, заступник голови виконавчого комітету та головний науковий співробітник Johnson & Johnson Пол Стоффельс.
"Ми спостерігали за цими людьми протягом восьми місяців, і протягом восьми місяців відповіді антитіл і Т-клітин були дуже стабільними", - сказав Баруш.
Нагадаємо, у Британії розповіли про ефективність вакцин проти коронавірусу "Дельта". Там показали, скільки людей захворіли цим штамом після вакцинації.
Раніше повідомлялося, що у Канаді не встигли вакцинувати населення вакциною J&J. В результаті сотні тисяч доз просто викинули.