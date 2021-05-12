Вакцина компании Sinovac показала в реальных условиях эффективность выше, чем на испытаниях

Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac CoronaVac, которую закупает Украина, в реальных условиях показала более высокую эффективность, чем во время клинических исследований. Препарат предотвращал симптомы COVID-19 в 94% случаев.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Минздрава Индонезии.
Отмечается, что вакцина компании Sinovac предотвращала симптомы COVID-19 при использовании ее индонезийскими врачами в 94% случаев. Тестирование препарата проходил с 13 января по 18 марта 2021 года. В нем приняли участие более 128 тысяч медицинских работников, не заразившихся коронавирусом, но из-за работы подверженных высокому риску инфицирования.
Эксперты сделали выводы об эффективности китайской вакцины после введения медикам двух доз препарата. В 96% случаев она помогла привитым индонезийским врачам избежать госпитализации. В 98% случаев удалось избежать летального исхода при заражении коронавирусом.
Напомним, 9 мая в Украину прибыла очередная партия вакцины компании Sinovac от коронавируса. Партия объемом 500 тысяч доз была доставлена в столичный аэропорт “Борисполь”.
Отметим, ранее сообщалось, что для спортсменов выделили 1 500 доз вакцины CoronaVac.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украине осталось законтрактовать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы полностью обеспечить население иммунизацией против COVID.