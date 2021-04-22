UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В двух странах выявили поддельную вакцину от коронавируса Pfizer

Автор: Игорь Литвиненко

Американская компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике поддельные вакцины от коронавируса. При этом в Мексику успели вакцинировать 80 человек.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Одну дозу поддельной вакцины Pfizer продавали за почти тысячу долларов.

В частности, в Мексике обнаружили, что вакцина имела поддельную маркировку. В частности, в штате Нуэво-Леон выявили препарат в пивных холодильниках. У вакцин был указан неправильный срок годности, а также не совпадал номер партии с препаратом, отправленным в штат.

В то же время в Польше поддельную вакцину использовать не успели. В качестве вакцины Pfizer выдавали лекарство против морщин.

Напомним, Украина получила первую партию вакцины Pfizer на прошлой неделе. Препарат был получен в рамках инициативы COVAX. Всего было доставлено 117 тысяч доз. Ими будут прививать жителей домов престарелых, а также работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Также РБК-Украина писало, что в Китае и ЮАР изъяли более 5 тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинацияCOVID-19КоронавирусВакцина от коронавируса
Читайте также
Рост случаев: в Украине обнаружили 16 235 новых заражений коронавирусом
За 92 дня. В США сделали 200 млн прививок от COVID-19
Сколько и какую вакцину получит Украина до конца года: правительство опубликовало национальный план
Прогноз погоды