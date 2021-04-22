RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У двох країнах виявили підроблену вакцину від коронавірусу Pfizer

Автор: Ігор Литвиненко

Американська компанія Pfizer виявила в Польщі та Мексиці підроблені вакцини від коронавірусу. При цьому в Мексику встигли вакцинувати 80 осіб.

Про це повідомляє газета Wall Street Journal.

Одну дозу підробленої вакцини Pfizer продавали за майже тисячу доларів.

Зокрема, в Мексиці виявили, що вакцина мала підроблене маркування. Зокрема, в штаті Нуево-Леон виявили препарат в пивних холодильниках. У вакцин був вказаний неправильний термін придатності, а також не збігався номер партії з препаратом, відправленим в штат.

Водночас у Польщі підроблену вакцину використовувати не встигли. В якості вакцини Pfizer видавали ліки проти зморшок.

Нагадавши, Україна отримала першу партію вакцини Pfizer на минулого тижня. Препарат був отриманий в рамках ініціативи COVAX. Всього було доставлено 117 тисяч доз. Ними прищеплюватимуть мешканців будинків для людей похилого віку, а також працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Також РБК-Україна писало, що в Китаї та ПАР вилучили понад 5 тисяч доз підроблених вакцин від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вакцинаціяCOVID-19КоронавірусВакцина від коронавірусу
Читайте також
Ріст випадків: в Україні виявили 16 235 нових заражень коронавірусом
За 92 дні. У США зробили 200 млн щеплень від COVID-19
Скільки та яку вакцину отримає Україна до кінця року: уряд опублікував національний план
Прогноз погоди