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Вакцина Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса, - исследование

Автор: Анастасия Рокитна

Вакцина компаний BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса. Такие результаты исследования.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Издание пишет, что это результат большого обсервационного исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля.

"Было обнаружено, что вакцина на 89,4% эффективна в предотвращении инфекций Sars-CoV-2. Для дальнейшего развития пандемии это сообщение может быть решающим", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Израиле после массовой вакцинации риск COVID-заражений снизился на 95,8%.

Напомним, компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.

Ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer в начале февраля. Поэтому первой вакциной, которую получит Украины, будет препарат от британско-шведской компании AstraZeneca.

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